Условия кредитования под залог для бизнеса

Многие предприниматели не торопятся обращаться в банк за кредитами, думая, что это невыгодно и приведет их в долговую яму. Некоторых отталкивает тот факт, что придется несколько часов просидеть в очередях, чтобы получить консультацию. В онлайн банке заявка на кредит для бизнеса подается в электронном виде без необходимости посещения офиса. Консультации менеджеров проводятся круглосуточно на сайте банка. Предпринимателю помогут подобрать самую лучшую для его целей форму кредитования. Банковские продукты распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кроме этого, бизнесмен может оформить кредит на фирму ооо на сумму до пятнадцати миллионов рублей. В этом случае за своевременную выплату кредита несет ответственность компания, а не управляющий.
Для развития крупного бизнеса банком предлагается оформить кредитную линию. Она считается наиболее выгодной для тех, кто часто пользуется банковскими продуктами. Таким образом, предпринимателю не нужно постоянно обращаться в банк и собирать документы. Клиенту открывается кредитная линия и он берет нужные ему суммы, которые называются траншами. Выгода для предпринимателя очевидна, потому что он оплачивает проценты только с траншей. Например, предприниматель оформляет кредитную линию для расширения бизнеса и берет первый транш на ремонт здания под производство сливочного мороженого. После ремонта он берет еще один транш на покупку оборудования и запускает производство. На это у бизнесмена при наличии денег уйдет не более трех месяцев с учетом всех разрешительных документов. Спустя еще два месяца производство начнет давать первую прибыль и обороты компании увеличатся. Первые кредитные платежи по траншам предприниматель может оплачивать с уже имеющегося бизнеса, а потом с уже вновь открывшегося дела. Для открытия кредитной линии необходим залог, чтобы банк мог снизить для себя имеющиеся риски.
Для оформления кредита к заемщику предъявляются определенные требования. Он должен быть возрастом от 18 до 70 лет, иметь гражданство Российской Федерации и компанию резидента. Чтобы оформить кредит, необходимо заполнить электронную заявку на сайте банка. После этого менеджер согласовывает встречу с клиентом и привозит документы для заключения договора. В случае одобрения кредита, банк перечисляет деньги на расчетный счет и направляет уведомление клиенту в личный кабинет
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