tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2021, 11:01

Published 9 сентября 2021, 11:01

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

В получении взяток на 800 тысяч от осужденных обвиняется экс-глава невьянской колонии

В получении взяток на 800 тысяч от осужденных обвиняется экс-глава невьянской колонии

9 сентября 2021, 11:01
Фото: 1MI.
Бывший начальник колонии Невьянска обвиняется в получении ряда взяток. Общая сумма полученных средств от осужденных составляет 800 тысяч рублей.

47-летнему бывшему руководителю предъявлено обвинение по статьям за получение взяток в крупном, значительном и мелком размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

По информации следствия, с начала сентября 2019 года по февраль 2021 года обвиняемый, будучи главой исправительного учреждения, получил от осужденных деньги за оказание определенного покровительства, к примеру, не лишал их работы, а также не влиял негативно на условно-досрочное освобождение.

Противозаконная деятельность была обнаружена в ходе оперативных мероприятий. На данный момент расследование продолжается, собирается доказательная база.

Напомним, врио начальника ИК-24 в Тавдинском районе Михаил Перминов в конце августа 2021 года стал фигурантом дела о наркотиках. На данный момент он освобожден от службы и в отношении него проводится проверка.

#Экономика#Глава#Колония#Невьянск#Обвинение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика