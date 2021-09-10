Долги за газ и иск к бывшим руководителям. Крупные арбитражные дела за август

Posted 10 сентября 2021, 09:33
Published 10 сентября 2021, 09:33
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
Неисполнение обязательств по договору стройподряда
ООО «Дорхан-Урал» требует взыскать 58,9 млн рублей с тюменской компании «Лидерстрой». Из них 21,3 млн рублей задолженность по договору стройподряда, 37 млн рублей — неустойка и 229 тысяч рублей — штрафные санкции. Исковое заявление оставлено судом без движения до устранения в нем недостатков.
ООО «Лидерстрой» появилось на рынке строительства в 2015 году. Однако выручка компании до прошлого года была нулевая. И только в 2020 году прибыль «Лидерстроя» составила 37 тысяч рублей.
Долги за газ
АО «Уралсевергаз» подало иск к североуральскому МУП «Комэнергоресурс» с просьбой взыскать с предприятия 37,8 млн рублей в качестве долга за поставку газа. Заявление истца принято к рассмотрению.
Ранее «Уралсевергаз» подал в суд заявление о признании МУПа банкротом. Размер задолженности предприятия за топливо превысил 240 млн рублей.
Неисполнение обязательств по договору поставки товаров
Также АО «Уралсевергаз» пытается взыскать 35,8 млн рублей с ГУП СО «Газовые сети» за неисполнение обязательств по договору поставки товаров. Исковое заявление принято судом к производству, назначена дата первого слушания.
В июле этого года УФАС оштрафовала ГУП СО «Газовые сети» на 300 тысяч рублей и АО «Газекс» на 400 тысяч рублей за то, что они «перекидывали» абонента, который хотел подключить газ, друг к другу.
Долг по договору цессии
33 млн рублей требует ООО «Апекс» с ООО «Монтажная Компания Востокметаллургмонтаж» из Первоуральска за неисполнение договора цессии. Заявление истца пока оставлено судом без движения до устранения в нем недостатков.
Помимо этого иск о банкротстве к ООО «Апекс» предъявила Федеральная налоговая служба. Операции по счетам компании приостановлены из-за неуплаты налогов.
Иск к бывшим руководителям
Компания ООО «СТС-Строй» подала иск к бывшим руководителям — Владимиру Васильчинко, Андрею Тараканову и Михаилу Никитину для взыскания убытков. Сумма исковых требований — 25,4 млн рублей. Пока заявление оставлено судом без движения.
На сегодняшний день у «СТС-Строй» приостановлены операции по счетам из-за неуплаты налогов.