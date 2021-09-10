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Posted 10 сентября 2021, 09:33

Published 10 сентября 2021, 09:33

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Долги за газ и иск к бывшим руководителям. Крупные арбитражные дела за август

Долги за газ и иск к бывшим руководителям. Крупные арбитражные дела за август

10 сентября 2021, 09:33
Фото: 1MI.
В августе в Арбитражный суд Свердловской области поступило несколько многомиллионных исков от различных компаний. Кто с кем и за что судится, разбиралось TagilCity.ru.

Неисполнение обязательств по договору стройподряда

ООО «Дорхан-Урал» требует взыскать 58,9 млн рублей с тюменской компании «Лидерстрой». Из них 21,3 млн рублей задолженность по договору стройподряда, 37 млн рублей — неустойка и 229 тысяч рублей — штрафные санкции. Исковое заявление оставлено судом без движения до устранения в нем недостатков.

ООО «Лидерстрой» появилось на рынке строительства в 2015 году. Однако выручка компании до прошлого года была нулевая. И только в 2020 году прибыль «Лидерстроя» составила 37 тысяч рублей.

Долги за газ

АО «Уралсевергаз» подало иск к североуральскому МУП «Комэнергоресурс» с просьбой взыскать с предприятия 37,8 млн рублей в качестве долга за поставку газа. Заявление истца принято к рассмотрению.

Ранее «Уралсевергаз» подал в суд заявление о признании МУПа банкротом. Размер задолженности предприятия за топливо превысил 240 млн рублей.

Неисполнение обязательств по договору поставки товаров

Также АО «Уралсевергаз» пытается взыскать 35,8 млн рублей с ГУП СО «Газовые сети» за неисполнение обязательств по договору поставки товаров. Исковое заявление принято судом к производству, назначена дата первого слушания.

В июле этого года УФАС оштрафовала ГУП СО «Газовые сети» на 300 тысяч рублей и АО «Газекс» на 400 тысяч рублей за то, что они «перекидывали» абонента, который хотел подключить газ, друг к другу.

Долг по договору цессии

33 млн рублей требует ООО «Апекс» с ООО «Монтажная Компания Востокметаллургмонтаж» из Первоуральска за неисполнение договора цессии. Заявление истца пока оставлено судом без движения до устранения в нем недостатков.

Помимо этого иск о банкротстве к ООО «Апекс» предъявила Федеральная налоговая служба. Операции по счетам компании приостановлены из-за неуплаты налогов.

Иск к бывшим руководителям

Компания ООО «СТС-Строй» подала иск к бывшим руководителям — Владимиру Васильчинко, Андрею Тараканову и Михаилу Никитину для взыскания убытков. Сумма исковых требований — 25,4 млн рублей. Пока заявление оставлено судом без движения.

На сегодняшний день у «СТС-Строй» приостановлены операции по счетам из-за неуплаты налогов.

#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Арбитражный суд#Иск
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