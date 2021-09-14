TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Диоксид азота, синильная кислота и сероводород. Замеры воздуха 14 сентября

14 сентября 2021, 11:15
Фото: TagilCity.ru
14 сентября при замерах воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал наличие трех веществ-загрязнителей из пяти.

Во время двухминутных показатель диоксида азота поднимался до 1,6 мг/м3 (ПДК 0,2 мг/м3), синильная кислота — до 0,61 мг/м3 (ПДК 0,01 мг/м3), сероводород — до 0,07 мг/м3 (ПДК 0,008 мг/м3). При 20-минутных замерах прибор показал значение диоксида азота 0,1 мг/м3, показатели остальных веществ остались нулевыми.

Фото: TagilCity.ru

Замеры проходили при температуре воздуха +12 градусов и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о сoстоянии атмосферы получена на основании инструмeнтальных замеров газоанализaтором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным гoсударственным органом. Для получения oфициальной информации о состoянии окружающей среды редaкция «TagilCity» рекомендует направлять соoтветствующие запросы в Уральское межрeгиональное управление Росприроднадзора.

Материалы по теме
Превышений ПДК нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 13 сентября
#Выбросы#Замеры#Воздух#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25