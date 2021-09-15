В Санкт-Петербурге провели международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

В число важнейших повесток Baltic Weekend в нынешнем году вошла тема устойчивого развития бизнеса, а также ESG-повестка. По мнению спикеров, в наши дни брендам нужно быть толерантнее по отношению к людям. Другим ключевым тезисом является следующее. Если в прошлом устойчивое развитие было в компетенциях PR, GR, то теперь это стало сферой заботы и финансовых коммуникаций.