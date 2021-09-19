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В Подмосковье будет построен первый завод компании Илона Маска Tesla

19 сентября 2021, 09:08
Фото: korolev.ru
В подмосковном Королеве планируется строительство первого в России завода по производству электрокаров Илона Маска Tesla. С предложением о строительстве ранее выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как сообщают «Аргументы недели», первый завод Tesla за пределами Соединенных Штатов Америки начал работать в Шанхае в начале 2020 года. В Нидерландах сейчас компания проводит крупноузловую сборку Tesla Model S. Другой завод за рубежом возводится в Грюнхайде рядом с Берлином.

Несмотря на то что за пять лет показатель изготовления и реализации вырос в 6,5 раза, спрос на электрокары так же высок. Отмечается, что ЕС планирует в полном объеме перейти на электромобили к 2036 году. С учетом этих обстоятельств Илон Маск с другими акционерами задумываются о расширении производства.

В мае текущего года Илон Маск заявил о большой вероятности выхода Tesla в ближайшее время на рынок России. Губернаторы Московской и Калужской областей, Республики Удмуртии предложили место для возведения и льготы. Королев, расположенный в Подмосковье, будет главной площадкой для завода.

В ТПП РФ сообщили, что решение по заводу в Королеве принято в Кремле. Это символично, так как известна любовь основателя Tesla к российской космонавтике. Отмечено, что преимущества данного места в том, что в нем сосредоточены кадры, имеющие высокую квалификацию, способные начать работу без масштабных затрат на переподготовку. С точки зрения доступа транспорта Королев является подходящим местом.

#Политика
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