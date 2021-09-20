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Резкий рост заболеваемости пневмонией в Свердловской области объяснил пульмонолог

20 сентября 2021, 07:45
Фото: 1MI
За неделю с 6 по 12 сентября в Свердловской области выявлено 1804 случая заболевания бактериальной пневмонией. В 2020 году в то же время это количество составляло 957 человек, а в 2019 — 597. Уральский пульмонолог Игорь Лещенко объяснил, с чем это связано.

Причиной такой роста в Роспотребнадзоре названа коронавирусная инфекция. Пневмония, вызванная COVID-19 отличается от бактериальной и по течению, и по методам лечения. Разный у них учет и в статистике, пишет Е1.

По мнению Лещенко, рост обусловлен именно коронавирусом. Он отметил, что внебольничные пневмонии требуют уточнения, так как первично могут ставить именно такой диагноз, а потом классифицировать его как COVID-19.

Врач объясняет, что при наличии изменений в легких ставится пневмония, а вот вирусное поражение — это уже реакция легочной ткани на воздействие вируса. Он добавил, что числа новых случаев не стало больше. Его увеличивает только высокая заболеваемость коронавиусом.

#Заболеваемость#Свердловская область#Пневмония#Больница#Здоровье
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