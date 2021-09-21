Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» введет 1,6 ГВт мощностей к 2027 году

В результате отбора инвестфонд получил право на компенсацию инвестиций в диапазоне 16,9–23,8 млрд рублей ежегодно в течение 15 лет, на протяжении которых действительны договоры о предоставлении мощности (ДПМ) за производство электроэнергии на ветроэлектростанциях (ВЭС). Об этом возрастает сайт rostovgazeta.ru.