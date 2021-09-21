Свердловчанин пожаловался на работу на проходной после восстановления в должности

По словам восстановленного сотрудника, он просто высиживает рабочие часы на проходной: с 08:00 до 17:00, так как для его должности в настоящее время нет работы: по соглашению между ним и руководством предприятия, ему платят 2/3 должностного оклада. 31 октября текущего года должность будет сокращена.