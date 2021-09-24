Минеева стала участником круглого стола на тему РОП

Отмечается, что алюминиевая упаковка на сегодняшний день является одной из самых популярных в мире. При этом возникает необходимость регулирования процесса рециклинга алюминия, учитывая возможность его переработки неограниченное количество раз. Ведь известно, что только одна алюминиевая банка разлагается порядка пятисот лет.