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Григорий Явлинский срочно госпитализирован

27 сентября 2021, 12:31
Фото: pixabay.com
Основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского экстренно доставили в больницу. По предварительным данным у политика серьезные проблемы с сердцем.

Как сообщает NEWS.ru, состояние здоровья у Явлинского ухудшилось после объявления итогов парламентских выборов. Тревожные симптомы обострились в ночь с субботы на воскресенье. Политик пожаловался на учащение сердцебиения, затрудненное дыхание и тяжесть в груди.

На текущий момент Явлинский пребывает в больнице. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести. Однопартийцы утверждают, что им ничего не известно о состоянии лидера фракции.

Отмечается, что проблемы с сердцем у Явлинского были и раньше. В конце 90-х он был прооперирован в Германии, а затем в Соединенных Штатах.

#Общество
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