Новый поезд довезет пассажиров от Екатеринбурга до Сургута всего за 15,5 часов

Экспресс будет отправляться каждый день по вечерам с утренним прибытием на конечную станцию. Путь до Сургута займет 15 часов 34 минуты, а обратный — 16 часов 25 минут, что на 3 — 4 часа меньше, чем у других поездов на этом маршруте. Продажа билетов на скорый поезд № 99/100 уже стартовала.