Инцидент со стрельбой в пермской школе связали с трагедией в Казани

По словам Александра Федоровича, такой популярности в немалой степени способствуют средства массовой информации, которые активно и подробно расписывают аналогичные случаи. Как это было, например, когда Галявиев, явившись с ружьем в гимназию № 175 в Казани, открыл стрельбу, в результате чего погибли двое учителей и семеро учеников, а еще 24 человека получили различные травмы. Федорович уточнил, что для подростка всегда легче воспроизвести готовую форму поведения всегда легче, нежели придумывать что-то новое, когда он хочет быть на виду у всех и сделать что-то такое, чтобы о нем говорили. Аналогичным примером может послужить и недавний случай, когда подросток пришел на школьную территорию с пейнтбольным ружьем. «Слишком много „богов“ у нас за последний год стало появляться с оружием в руках», — резюмировал Федорович.