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Posted 20 октября 2021,, 13:48

Published 20 октября 2021,, 13:48

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Аграновский: Прививать подростков можно только после полного цикла испытаний вакцины

Аграновский: Прививать подростков можно только после полного цикла испытаний вакцины

20 октября 2021, 13:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Вакцинировать детей и подростков от COVID-19 можно будет только после того, как препарат пройдет все испытания и регистрацию. При этом результаты тестов необходимо опубликовать в широком доступе. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Аграновский рассказал, что подростки заражаются друг от друга во время тесного общения в стенах школы, после чего становятся распространителями инфекции. При этом, по словам ученого, дети болеют чаще, чем взрослые, но не так тяжело, пишет NEWS.ru.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил журналистам, что вакцинация детей и подростков будет проводиться сразу же после окончания испытаний вакцины и сезонных прививок от гриппа. Однако позже Минздрав опроверг это заявление, подчеркнув, что данная информация не соответствует действительности.

Вирусолог также отметил, что с родителями, выступающими против вакцинации, нужно обязательно проводить разъяснительные беседы с целью убедить сделать прививку от ковида своему ребенку. Он пояснил, что проблема эта весьма чувствительна, так как, если даже некоторые врачи не понимают принципа действия вакцин, не знают основ эпидемиологии и выступают против прививок, то чего же ждать от родителей? И именно поэтому проводить подобные информационные беседы очень важно.

#Коронавирус COVID-19
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