Аграновский: Прививать подростков можно только после полного цикла испытаний вакцины

Вирусолог также отметил, что с родителями, выступающими против вакцинации, нужно обязательно проводить разъяснительные беседы с целью убедить сделать прививку от ковида своему ребенку. Он пояснил, что проблема эта весьма чувствительна, так как, если даже некоторые врачи не понимают принципа действия вакцин, не знают основ эпидемиологии и выступают против прививок, то чего же ждать от родителей? И именно поэтому проводить подобные информационные беседы очень важно.