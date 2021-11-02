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Детям-сиротам в двух тагильских школах не предоставлялось диетическое питание

2 ноября 2021, 14:02
Фото: 1MI
В двух школах Нижнего Тагила пятеро детей-сирот остались без диетического и лечебного питания. Прокуратура Ленинского района вынесла представление об устранении нарушений.

В частности, в МКОУ СОШ № 9 поселка Уралец такое питание предоставлялось четверым детям, в МБОУ СОШ № 65 еще одному ребенку. Организатором питания в этих школах являются ООО «ОМС — Лечебное питание» и ООО «Эдем».

В ходе проверки прокуратура выявила, что исполнители контракта допустили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в данных учреждениях. Также не было создано и согласовано отдельное меню для детей, которым требуется лечебное и диетическое питание.

По результатам проверки, двое сотрудников получили дисциплинарные наказания, а также было предоставлено соответствующее питание детям.

#Дети#Питание#Школа#Нижний Тагил#Общество
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