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Posted 8 ноября 2021,, 15:15

Published 8 ноября 2021,, 15:15

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Александр Масляков опроверг слухи о том, что КВН закрывается

8 ноября 2021, 15:15
В день 60-летия Клуба веселых и находчивых его руководитель и ведущий Александр Масляков заявил, что о прекращении работы проекта речи не идет. Он также сообщил, что недавно на Первом канале запущен “Детский КВН”, и проект ждет светлое будущее.

Масляков рассказал, что слухи о закрытии КВН возникли из-за планирующегося запуска на канале ТНТ аналогичного шоу под названием “Игра”, основанного бывшими квнщиками. По его словам, организаторы проекта попросту украли идею у КВН. Об этом сообщает NEWS.ru

Ранее сообщалось, что новый проект ТНТ может “убить” КВН. Но впоследствии запуск шоу был приостановлен. Причиной этому, в числе прочего, послужили сразу два скандала - из-за подозрения в копировании формата и сцены поцелуя между двумя мужчинами, из-за которой канал заподозрили в пропаганде идей ЛГБТ. Однако шоумен Гарик Мартиросян заявил, что проект приостановлен в связи с антиковидными ограничениями.

#Общество#Светлана (Холдинг) Павлова
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