Александр Масляков опроверг слухи о том, что КВН закрывается

В день 60-летия Клуба веселых и находчивых его руководитель и ведущий Александр Масляков заявил, что о прекращении работы проекта речи не идет. Он также сообщил, что недавно на Первом канале запущен “Детский КВН”, и проект ждет светлое будущее.