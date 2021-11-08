Александр Масляков опроверг слухи о том, что КВН закрывается

Posted 8 ноября 2021,, 15:15
Published 8 ноября 2021,, 15:15
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Масляков рассказал, что слухи о закрытии КВН возникли из-за планирующегося запуска на канале ТНТ аналогичного шоу под названием “Игра”, основанного бывшими квнщиками. По его словам, организаторы проекта попросту украли идею у КВН. Об этом сообщает NEWS.ru
Ранее сообщалось, что новый проект ТНТ может “убить” КВН. Но впоследствии запуск шоу был приостановлен. Причиной этому, в числе прочего, послужили сразу два скандала - из-за подозрения в копировании формата и сцены поцелуя между двумя мужчинами, из-за которой канал заподозрили в пропаганде идей ЛГБТ. Однако шоумен Гарик Мартиросян заявил, что проект приостановлен в связи с антиковидными ограничениями.