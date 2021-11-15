Минеева рассказала о запланированных властями мерах поддержки индустрии франчайзинга

Как сообщает m24.ru, более подробно вопрос поддержки данной сферы раскрыла уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Она обратила внимание на то, что индустрия франчайзинга за все время с начала пандемии впервые получила такую масштабную и эффективную помощь от властей. Представители индустрии неоднократно направляли просьбы к уполномоченному о поддержке по вопросам устранения проблемы с фейковыми франчайзи, а также просили упростить процесс оформления льготного кредитования представителей бизнеса в сфере франчайзинга. Минеева пообещала, что власти будут поддерживать данную отрасль в рамках коммуникации и в дальнейшем.