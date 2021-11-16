От курток до обоев: что чаще всего покупали тагильчане во время «Черной пятницы»

Отмечается, что с 11 по 12 ноября интернет-трафик возрос в 2 раза по сравнению с акцией в прошлом году. При этом число посетителей из Свердловской области выросло в 1,6 раза. Такой вывод сделали специалисты компании, изучив при помощи инструментов BigData интерес жителей к акциям.