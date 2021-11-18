Стоимость кофе сорта арабика достигла своего максимума за последние 9 лет

Нынешняя ситуация с ценой кофе сорта арабика сложилась на мировом рынке не просто так — производители и фермеры больше не могут выращивать и продавать кофе себе в убыток, как это происходило последние годы, сообщают «Новые известия» со ссылкой на эксперта.