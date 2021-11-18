Стоимость кофе сорта арабика достигла своего максимума за последние 9 лет

Нынешняя ситуация с ценой кофе сорта арабика сложилась на мировом рынке не просто так — производители и фермеры больше не могут выращивать и продавать кофе себе в убыток, как это происходило последние годы, сообщают «Новые известия» со ссылкой на эксперта.
Расходы на выращивание кофе для фермеров были выше, чем конечная цена продажи, многие обанкротились за последние годы и покинули рынок, рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
В сложившейся ситуации эксперт рекомендует россиянам обратить свое внимание на чай — он дорожает не так ощутимо, как это происходит с кофе.