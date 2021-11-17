Эксперты: Кофе снижает риск развития старческого слабоумия

Китайские специалисты заявили, что основывались на данных британского проекта Биобанка. Участниками исследования стали свыше 400 граждан Великобритании, пишут «Народные новости».
Ученые анализировали данные ДНК и результаты медосмотров испытуемых, а также их вредные привычки и пищевые предпочтения. В итоге был сделан вывод о том, что употребление чая и кофе на протяжении 10 лет оказывало положительно влияние на мозг.
Две-три чашки кофе или три-пять стаканов чая в сутки на 28 процентов снижают риск возникновения слабоумия в старости. На 32 процента при этом ниже риск инсульта, говорится в материалах исследования.
Китайские медики заявили, что намерены продолжать изучать популярные напитки. Ученые хотят выяснить, какие конкретно компоненты оказывают положительное воздействие на человеческий мозг.