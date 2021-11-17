Эксперты: Кофе снижает риск развития старческого слабоумия

Пять чашек чая либо две чашки кофе в день обладают способностью снижения риска развития инсульта и деменции. В Тяньцзиньском медицинском университете завершили исследование, в ходе которого ученые выясняли, как привычные почти для всех напитки воздействуют на организм человека.

Китайские специалисты заявили, что основывались на данных британского проекта Биобанка. Участниками исследования стали свыше 400 граждан Великобритании, пишут «Народные новости». Ученые анализировали данные ДНК и результаты медосмотров испытуемых, а также их вредные привычки и пищевые предпочтения. В итоге был сделан вывод о том, что употребление чая и кофе на протяжении 10 лет оказывало положительно влияние на мозг. Две-три чашки кофе или три-пять стаканов чая в сутки на 28 процентов снижают риск возникновения слабоумия в старости. На 32 процента при этом ниже риск инсульта, говорится в материалах исследования. Китайские медики заявили, что намерены продолжать изучать популярные напитки. Ученые хотят выяснить, какие конкретно компоненты оказывают положительное воздействие на человеческий мозг.

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