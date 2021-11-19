Подозреваемый в растлении ребенка депутат из Приморья уехал из суда на «скорой»

Как сообщает 360tv.ru, подозреваемый в педофилии Артем Самсонов почувствовал себя нехорошо прямо в ходе судебного заседания, в связи с чем была вызвана «скорая». Которая и забрала его из зала суда, чтобы отвезти в медучреждение.