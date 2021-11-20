Сергей Кириенко ознакомился с новыми программами развития Нижегородской области

19 ноября Сергей Кириенко и губернатор посетили набережную Федоровского и парк “Швейцария” в Нижнем Новгороде, пишет newsnn.ru.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ ознакомился с программами развития и транспортными программами. Он отметил, что среди наиболее важных завершенных проектов особо стоит выделить Ольгинскую транспортную развязку. Также Кириенко подчеркнул, что после юбилея города федеральные власти приняли решение о направлении в регион свыше 83 миллиардов рублей из государственной казны. В числе ключевых решений, которые будут реализованы на эти средства, – строительство четырех станций метрополитена: двух станций в нагорной части и двух – в заречной. Работы стартуют уже в 2022 году. Также было принято решение о капитальном ремонте детской больницы – на эти цели пойдут почти 2 миллиарда рублей, которые переданы в регион по итогам визита председателя Правительства РФ. После визита в регион президента было принято решение о финансировании строительства университетского центра и ледового дворца, где будет тренироваться хоккейная команда Нижнего Новгорода “Торпедо”. Кириенко уверен, что после 800-летия областного центра его развитие будет продолжаться.
Кириенко подчеркнул, что проекты по развитию коснутся не только Нижнего Новгорода, но и других уникальных городов региона.
Он отметил, что ему было важно посмотреть, как реализуется программа восстановления святынь Сарова и Дивеева и как создается туристическая инфраструктура.
Также первый замруководителя Администрации Президента РФ сказал, что положительные изменения ждут и юг Нижегородской области. Сейчас здесь идет строительство дороги Москва - Казань. Новая трасса даст местным жителям не менее 30 тысяч рабочих мест и привлечет десятки миллиардов инвестиций.
В процессе встречи обсуждались перспективы развития таких уникальных населенных пунктов, как Дивеево, Саров, Арзамас, Большое Болдино, Городец, Семенов, Балахна. Кириенко заявил, что благодаря реализуемым комплексным решениям удастся создать более современную инфраструктуру для местных жителей и привлечь массу инвесторов, которые помогут организовать новые производственные мощности и обеспечить местное население рабочими местами.