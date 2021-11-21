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Отечественная легковушка слетела в кювет на Индустриальной в Нижнем Тагиле

21 ноября 2021, 12:14
Фото: 1МI
На улице Индустриальная отечественный «ВАЗ» вылетел с дороги и оказался в кювете в Нижнем Тагиле.

ДТП с участием легковушки произошло на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле 21 ноября во второй половине дня, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» ВКонтакте.

20-летний водитель отечественного «ВАЗ 2113» не справился с управлением на скользкой дороге и совершил съезд с проезжей части в кювет, сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды городской ГИБДД.

В результате дорожного происшествия люди не пострадали, автомобиль получил механические повреждения. На месте инцидента работали инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС.

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#Кювет#Легковой автомобиль#ДТП#Индустриальная#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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