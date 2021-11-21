Труп 44-летнего мужчины с разбитой головой обнаружен в Екатеринбурге

Он скончался после удара, нанесенного тупым предметом. Тело лежало в помещении около двух дней, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его данным, в квартире мужчины ничего не пропало, но, отмечает, что труп лежал без штанов на диване, запачканном кровью.