Труп 44-летнего мужчины с разбитой головой обнаружен в Екатеринбурге

Он скончался после удара, нанесенного тупым предметом. Тело лежало в помещении около двух дней, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его данным, в квартире мужчины ничего не пропало, но, отмечает, что труп лежал без штанов на диване, запачканном кровью.
На место приезжали как полицейские, так и следователи. Другой источник отметил, что одного из подозреваемых задержали на квартире. Вероятно, мужчины вместе выпивали.
В областном СК пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, 19 ноября появилась информация, что квартире в уральской столице обнаружено тело 34-летней мастера татуажа и лазерного удаления. Предполагается, что женщина решила покончить с собой. У нее осталась дочка.