Экс-глава района в Екатеринбурге заплатит 7,4 млн за неподтвержденный доход

Posted 23 ноября 2021, 08:09
Published 23 ноября 2021, 08:09
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
В 2015 году, по данным прокуратуры, чиновник с супругой приобрели недвижимость стоимостью свыше 15,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Там уточнили, что по закону чиновник должен был представить сведения о доходах. Однако этого сделано не было. При этом цена купленного имущества превысила общий доход супругов за три года. Во время проведения проверки они не смогли доказать законность получения дохода.
В результате прокурорами в суд был подан иск о взыскании суммы, эквивалентной стоимости жилья. Но суд согласился взыскать только 7,4 миллиона. После того, как прокуратура внесла представление глава района был уволен со службы по соглашению сторон. При этом личность самого бывшего главы в прокуратуре не уточнили.