724 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Posted 26 ноября 2021, 09:20
Published 26 ноября 2021, 09:20
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
С 25 по 26 ноября диагноз подтвердился у 155 екатеринбуржцев, а также среди жителей Нижнего Тагила, Алапаевска, Березовского, Горноуральского городского округа и других муниципалитетов региона.
Таким образом, за время пандемии COVID-19 выявлен у 176,4 тысячи человек. 808 больных находятся в тяжелом состоянии, 406 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
По России за сутки инфекция зафиксирована у 34,6 тысячи пациентов, общее число выявленных случаев достигло 9,5 миллиона человек.
За время пандемии от новой коронавирусной инфекции вылечились 154,9 тысячи жителей региона.
По стране за последние 24 часа из больниц выписано 36,1 тысячи пациентов, общее число выздоровевших — 8,2 миллиона россиян.
Таким образом инфекция унесла жизни 8 294 свердловчан.
В России за все время от коронавируса скончалось 270,2 тысячи пациентов, из них 1 235 умерли с 25 по 26 ноября.
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