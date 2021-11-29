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Posted 29 ноября 2021,, 14:39

Published 29 ноября 2021,, 14:39

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Выборный: Решение о химической кастрации педофилов будут принимать эксперты

29 ноября 2021, 14:39
Депутат Государственной Думы РФ, замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал возможность внесения на рассмотрение в Госдуму доработанного законопроекта о химической кастрации педофилов, Он отметил, что основным условием ее назначения станет врачебное заключение.

По словам парламентария, именно специалисты должны определять, имеет ли место в каждом конкретном случае именно болезнь осужденного, или же это был разовый срыв, который больше никогда не повторится, пишет NEWS.ru.

Аналогичный законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за педофилию для тех, кто ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные действия, либо тех, кто совершил такое преступление впервые, но в отношении двух и более несовершеннолетних, уже предлагался к рассмотрению этой осенью Его инициаторами стали депутаты из «Единой России», а поводом послужило изнасилование и убийство двух десятилетних школьниц в Кузбассе. 41-летний Виктор Пестерников полностью признал вину в содеянном. Ранее он уже отбывал срок за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышел из мест лишения свободы в 2019 году.

По словам Анатолия Выборного, в каждом конкретном случае медицинский эксперт должен дать медицинское заключение и представить его в суд при вынесении приговора или решении вопроса об условно-досрочном освобождении. И если это именно болезнь, то необходимо не только изолировать такого человека от общества, но и принимать меры принудительного медицинского характера, подчеркнул депутат. При этом такое медикаментозное вмешательство может быть продолжено и после освобождения осужденных по статье 134 УК РФ - опять же, после соответствующего заключения специалистов.

#Общество
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