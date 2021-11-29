Выборный: Решение о химической кастрации педофилов будут принимать эксперты

Аналогичный законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за педофилию для тех, кто ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные действия, либо тех, кто совершил такое преступление впервые, но в отношении двух и более несовершеннолетних, уже предлагался к рассмотрению этой осенью Его инициаторами стали депутаты из «Единой России», а поводом послужило изнасилование и убийство двух десятилетних школьниц в Кузбассе. 41-летний Виктор Пестерников полностью признал вину в содеянном. Ранее он уже отбывал срок за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышел из мест лишения свободы в 2019 году.