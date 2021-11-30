Большие данные МТС подскажут места для автобусных маршрутов и новых дорог на Урале

Использование платформы имеет два преимущества перед опросами и переписью населения, по словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова. Он отмечает, что данные можно получать оперативно, следить за динамикой по сезонам и даже по времени суток. Кроме того, мобильные телефоны есть у каждого, добавляет Елизаров, и это позволяет получать точные статистические данные.