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Posted 30 ноября 2021, 04:21

Published 30 ноября 2021, 04:21

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Большие данные МТС подскажут места для автобусных маршрутов и новых дорог на Урале

Большие данные МТС подскажут места для автобусных маршрутов и новых дорог на Урале

30 ноября 2021, 04:21
Фото: 1MI.
МТС предоставила Уральскому дорожному научно-исследовательскому центру «УралДорНИЦ» доступ к платформе «МТС.Регион». С помощью ее обезличенных данных о миграциях абонентов можно будет увидеть, где и как загружены дороги.

Компания МТС приняла участие в научном исследовании. Оно было инициировано Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Обезличенная информация о передвижениях абонентов планируется использовать для развития транспортной инфраструктуры Свердловской области и организации обслуживания населения.

Так, с помощью данных «МТС.Регион» НИИ «УралДорНИЦ» сможет оценивать нагрузку на транспортную сеть Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области, а также планировать организацию дорожного движения. На основании данных о плотности проживания, передвижениях абонентов в будние и выходные дни, утром и вечером, а также в зависимости от занятости, возраста и пола, будет создана математическая модель транспортной инфраструктуры по всему региону.

Использование платформы имеет два преимущества перед опросами и переписью населения, по словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова. Он отмечает, что данные можно получать оперативно, следить за динамикой по сезонам и даже по времени суток. Кроме того, мобильные телефоны есть у каждого, добавляет Елизаров, и это позволяет получать точные статистические данные.

Программа, порученная к выполнению, является одним из компонентов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказал гендиректор УралДорНИЦ Владимир Дмитриев. Для сбора информации применяются традиционные методы социологии, а также инструменты Big Data. Таким образом, соцопросы показывают степень удовлетворенности населения транспортной инфраструктурой, а геоаналитика выявляет проблемы.

Реализация проекта осуществляется в рамках соглашения о стратегическом партнёрстве МТС и Правительства Свердловской области. Оно было подписано в феврале 2021 года. Одним из направлений сотрудничества является содействие в реализации региональных инфраструктурных программ. В частности, программы «Умный город».

#Транспорт#Дороги#МТС#Нацпроект БКАД
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