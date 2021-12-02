ПСБ в 2022 году продолжит расширение инфраструктуры отделений

Процесс развития и реформатирования сети ПСБ в следующем году будет направлен, прежде всего, на расширение нашей инфраструктуры с целью повышения доступности точек продаж для военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса, а также жителей тех городов и населенных пунктов, где мы еще не представлены. Кроме того, мы продолжаем сохранять наш курс на масштабную цифровизацию по всем направлениям бизнеса во всех своих точках присутствия,отметил заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов в ходе своего выступления на бизнес-конференции.