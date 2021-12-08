Теперь клиенты «Квадры» сами смогут узнать об исправности общедомового прибора учета

В компании также добавили, что общедомовой прибор учета тепла является общедомовым имуществом, то есть принадлежит владельцам квартир по праву общей долевой собственности. При этом своевременное снятие и передача показаний, а также обслуживание прибора - это обязанность управляющих компаний. Именно данное направление деятельности коммунальщиков отныне смогут контролировать жильцы.