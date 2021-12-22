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Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась высадкой ребенка из трамвая в мороз

22 декабря 2021, 06:52
Фото: 1MI
21 декабря из трамвая в Екатеринбурге высадили школьницу. Произошло это на 18 маршруте, когда она возвращалась с учебы домой.

Девочка села в вагон на остановке «Восточная», но оплатить проезд не смогла, хотя на банковской карте у нее имелись деньги. Ребенка довезли до остановки «УРФУ» и высадили. По заснеженным улицам пришлось добираться пешком.

О произошедшем в соцсетях сообщила мама школьницы. Это вызвало бурю негодования у свердловчан, потому что с 1 мая этого года действует правило, по которому ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком до 16 лет не могут требовать от него покинуть общественный транспорт. Автобус это, трамвай или троллейбус — разницы нет никакой. Соответствующее положение закреплено в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура не обошла этот случай стороной и намерена во всем разобраться. Действиям работников и руководителя муниципального предприятия «Гортранс», отвечающего за тот самый трамвай, в ходе проверки будет дана правовая оценка.

#Трамвай#Екатеринбург#Прокуратура#Девочка#Школьница#Новости УрФО#Происшествия
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