Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась высадкой ребенка из трамвая в мороз

О произошедшем в соцсетях сообщила мама школьницы. Это вызвало бурю негодования у свердловчан, потому что с 1 мая этого года действует правило, по которому ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком до 16 лет не могут требовать от него покинуть общественный транспорт. Автобус это, трамвай или троллейбус — разницы нет никакой. Соответствующее положение закреплено в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.