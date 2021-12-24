Бывшему директору «ВСМПО-Ависма» вновь грозит уголовная ответственность

Бывшего директора «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, изначально подозревали в причинении ущерба компании на сумму 4 млрд рублей. В мае этого года он, Михаил Воеводин, чуть не попал за решетку по обвинению в мошенничестве. К тому моменту сумма претензий была снижена до 130 млн руб, а действия фигуранта уголовного дела переквалифицировали на более мягкую статью Уголовного кодекса «Злоупотребления полномочиями».
По ходатайству прокуратуры уголовное дело суд прекратил, оставив Михаила Воеводина на свободе. Назначенный штраф в размере 80 000 рублей он выплатил. Акционеры корпорации претензий к нему больше не имели. По заключенному мировому соглашению, чтобы выплатить 1,69 млрд рублей, он отказался от принадлежавших ему 6,53% компании в пользу заместителя председателя совета директоров и основного владельца предприятия Михаила Шелкова.
Теперь прокуратура пытается обжаловать решение Верхнесалдинского городского суда. По информации ведомства, открылись новые, ранее неизвестные факты о работе Михаила Воеводина на посту директора «ВСМПО-Ависма». Сделанные выводы надзорный орган считает не соответствующими материалам дела, сумму назначенного штрафа — тоже.