Бывшему директору «ВСМПО-Ависма» вновь грозит уголовная ответственность

Бывшего директора «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, изначально подозревали в причинении ущерба компании на сумму 4 млрд рублей. В мае этого года он, Михаил Воеводин, чуть не попал за решетку по обвинению в мошенничестве. К тому моменту сумма претензий была снижена до 130 млн руб, а действия фигуранта уголовного дела переквалифицировали на более мягкую статью Уголовного кодекса «Злоупотребления полномочиями».