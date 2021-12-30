29 мусорных бака пропали с контейнерных площадок на Вагонке в Нижнем Тагиле

Ранее кражи мусорных контейнеров уже происходили на территории Нижнего Тагила и ГГО. Летом 2020 года неизвестные похитили два бака на Вагонке. А в этом году два тагильчанина украли восемь металлических контейнера из села Николо-Павловское и сдали их в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Однако столь массовое похищение контейнеров в одном районе происходит впервые.