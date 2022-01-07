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Десять лет тюрьмы грозит екатеринбуржцу за нападение на товарища

7 января 13:42
Фото: 1MI
До десяти лет лишения свободы грозит 21-летнему жителю Екатеринбурга за то, что он ударил ножом знакомого.

Сообщение о молодом человеке с ножевым ранением поясничной и брюшной области, обнаруженном на улице Ильича, поступило в полицию областной столицы от бригады скорой помощи.

Как выяснили стражи правопорядка, ранение пострадавшему нанес 21-летний знакомый. Они повздорили и вскоре от словесных баталий перешли к настоящей потасовке. Тут подозреваемый и пустил в ход нож.

Задержанный екатеринбуржец свою вину отрицать не стал и объяснил содеянное личной неприязнью к пострадавшему, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Екатеринбургу.

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