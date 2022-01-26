В ПФР рассказали, кто может получить единовременную выплату 19 тыс рублей

Posted 26 января 2022, 18:23
Published 26 января 2022, 18:23
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Как рассказали в ведомстве, на выплату может претендовать любой гражданин России, который решил усыновить ребенка. При этом заявления принимаются вне зависимости от того, имеет ли человек постоянную работу в настоящее время или нет, информирует Nation-news.ru.
Получить единовременную выплату могут как приемные родители, так и опекуны. Ранее заявления на выплату принимали региональные органы соцзащиты населения, но с нынешнего года заявления необходимо подавать в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ.
На сегодняшний день размер пособия достигает 18,8 тысячи рублей, но с февраля выплату проиндексируют. Кроме того, сообщается, что некоторые граждане могут получить пособия в сумме 144 тысячи рублей. Этой мерой государственной поддержки могут воспользоваться опекуны, которые усыновили ребенка-инвалида или ребенка старше восьми лет.
Помимо отделений ПФР, заявление на выплату можно подать через МФЦ. Для этого необходимо представить подтверждение усыновления, свидетельство о рождении ребенка и копию соответствующего судебного решения.