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Posted 26 января 2022, 18:23

Published 26 января 2022, 18:23

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

В ПФР рассказали, кто может получить единовременную выплату 19 тыс рублей

В ПФР рассказали, кто может получить единовременную выплату 19 тыс рублей

26 января 2022, 18:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Пенсионной фонде России стартовал прием заявлений на единовременную выплату 19 тысяч рублей. Заявления принимаются от россиян, которые усыновили ребенка.

Как рассказали в ведомстве, на выплату может претендовать любой гражданин России, который решил усыновить ребенка. При этом заявления принимаются вне зависимости от того, имеет ли человек постоянную работу в настоящее время или нет, информирует Nation-news.ru.

Получить единовременную выплату могут как приемные родители, так и опекуны. Ранее заявления на выплату принимали региональные органы соцзащиты населения, но с нынешнего года заявления необходимо подавать в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ.

На сегодняшний день размер пособия достигает 18,8 тысячи рублей, но с февраля выплату проиндексируют. Кроме того, сообщается, что некоторые граждане могут получить пособия в сумме 144 тысячи рублей. Этой мерой государственной поддержки могут воспользоваться опекуны, которые усыновили ребенка-инвалида или ребенка старше восьми лет.

Помимо отделений ПФР, заявление на выплату можно подать через МФЦ. Для этого необходимо представить подтверждение усыновления, свидетельство о рождении ребенка и копию соответствующего судебного решения.

#Общество
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