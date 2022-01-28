Российские банки из-за экономической ситуации поднимут ставки по ипотеке

Одновременно с этим отмечается, что несмотря на повышение ставок по ипотеке программы господдержки продолжают работать. В частности, до 1 июля действует льготная ипотека, которая была запущена с 2020 года - с началом пандемии коронавируса - и продолжает работать сейчас. Также в соответствии с распоряжением российского президента расширена программа “Семейная ипотека”. Кроме того, ряд банков предлагает своим клиентам условия, на которых можно приобрести жилье в ипотеку со сниженным процентом. К примеру, у Сбера есть несколько таких программ, в том числе когда ставка снижается при подтверждении дохода справкой из Пенсионного фонда Российской Федерации.