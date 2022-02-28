Андрей Нечаев: Инфляция может достигнуть 20% вслед за ростом ставки ЦБ

Posted 28 февраля 2022,, 19:15
Published 28 февраля 2022,, 19:15
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как отметил Андрей Нечаев в интервью NEWS.ru, теперь россиянам будет недоступно ипотечное кредитование и другие виды займов, а инфляция может даже составить более 20%, так как данный вопрос еще не закрыт, в будущем санкции против России могут еще больше ужесточиться.
«Кто хотел брать кредит — придётся, видимо, об этом забыть, но есть надежда, что вырастут ставки по депозитам», - отметил Нечаев.
Бывший глава Минфина РФ считает, что на сегодняшний день ключевая трудность заключается не столько в кредитовании, а сколько в дальнейшей динамике курса валют и уровня инфляции. По его прогнозам, инфляция может превысить текущие 20%.
«Паниковать не надо, но кризис будет, безусловно, и очень глубокий. Точка пока не поставлена, и если мы будем продолжать такую внешнюю политику, то вполне возможно, что санкции усугубятся и мы придём к ситуации полного коллапса», — прокомментировал эксперт.
Более того, Андрей Нечаев подчеркнул, что на помощь китайских властей не стоит рассчитывать, так как они последовательно защищают свои интересы. Единственное, на что может претендовать Россия со стороны Китая, – это покупка российской продукции по бросовым ценам.
В настоящее время Китай не приобретает нефть у России, поскольку Пекин ждет падение цен на сырье на фоне военной спецоперации на Украине, добавил Нечаев.
Уже в самое ближайшее время курс доллара составит более ста рублей за доллар, однако на данной отметке он долго не продержится, в том числе в связи с тем, что иностранцы не смогу покупать ценные бумаги.
В настоящее время не стоит наводить панику относительно курса валют, но ситуация может ухудшиться в ближайшие десятилетия. Так считает аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский.
По сведениям на утро понедельника, национальная валюта достигла исторического максимума: курс доллара составил 113,5 рубля, курс евро - 127 рублей.