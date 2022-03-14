Сомнолог поделился советами, как уснуть при сильном стрессе

«Если ты сильно думаешь, переживаешь и такая тревожная личность, то надо ограничить поток информации. Соответственно, прекратить высиживать в новостях. Потратить на это несколько часов в день, и явно не вечером, и на этом поток информации позитивной, негативной прекратить», - считает эксперт.