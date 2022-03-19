РЭО объявил о начале работы нового комплекса по переработке мусора в Подмосковье

По информации гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в прошлом году Правительством РФ была одобрена РЭО мера поддержки в виде облигационного займа, пишет ТАСС. Всего программой предусмотрено финансирование пяти проектов в трех российских субъектах на общую сумму 6,167 миллиарда рублей. И КПО "Нева" стал одним из них. 1,6 миллиарда рублей, вложенных в него РЭО, - это облигационный заем сроком на восемь лет. Ставка по нему составляет три процента годовых. Если говорить о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Московской области в целом, здесь происходит полная переработка поступающих на обработку отходов.