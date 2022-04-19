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Posted 19 апреля 2022,, 09:23

Published 19 апреля 2022,, 09:23

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

IT-эксперт оценил планы создать федеральную систему защиты от DDoS-атак в РФ

19 апреля 2022, 09:23
Как заявил создатель сайта kremlin.ru Артем Геллер, система защиты от DDoS-атак уже предусмотрена на критически важных ресурсах в РФ. Сейчас важно распространить ее на максимальное количество средств в целях нормальной работы интернета, коммуникации людей и бизнеса.

Как пишет издание NEWS.ru, так Геллер высказался по поводу новости о создании Роскомнадзором федеральной системы защиты от DDoS-атак. Эксперт положительно оценил эти планы и добавил, что при этом любой системе трудно справиться с крупными хакерские атаками.

“Дело это хорошее. Вопрос в другом, что все очень зависит от масштаба DDoS-атак. Если масштаб средний, то, наверное, система справится. Но на один период времени DDoS-атака может активизироваться со значительно большего числа устройств. Тогда, конечно, никакая защита до конца не сможет сработать и ресурсы на какое-то время приостановят работу”, – сказал он.

Однако, добавил Геллер, переживать здесь бессмысленно, поскольку такой напор DDoS-атак не бесконечен, и быстро заканчивается. Сайты будут снова работать через полчаса-час, максимум сутки. Переживать не стоит, поскольку личная информация от этого не утечет.

Как сообщил Forbes, Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак предположительно осенью.

#Общество
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