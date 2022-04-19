IT-эксперт оценил планы создать федеральную систему защиты от DDoS-атак в РФ

“Дело это хорошее. Вопрос в другом, что все очень зависит от масштаба DDoS-атак. Если масштаб средний, то, наверное, система справится. Но на один период времени DDoS-атака может активизироваться со значительно большего числа устройств. Тогда, конечно, никакая защита до конца не сможет сработать и ресурсы на какое-то время приостановят работу”, – сказал он.