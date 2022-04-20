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Posted 20 апреля 2022, 07:40

Published 20 апреля 2022, 07:40

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Плавильный комплекс после капитального ремонта запущен в Верхней Пышме

20 апреля 2022, 07:40
Плавильный комплекс на заводе АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) был запущен после капитального ремонта. Пятая анодная печь запущена в эксплуатацию и уже выпустила 350 медных анодов. Ремонт занял один месяц.

За это время специалисты заменили свод агрегата, подвеску свода, футеровку стен, металлоконструкции и каркас печи. На монтаж потребовалось более 500 тонн огнеупорного кирпича, сообщили в пресс-службе УГМК.

В плавильной печи очистили и воздушные ширмы. Это секции из трубок. Через них осуществляется подача атмосферного воздуха. Они помогают понизить температуру отходящих газов и нагревают воздух, поступающий на основные горелки.

По словам замначальника медеплавильного цеха предприятия Александра Козицына, во время ремонта реализованы инициативы, с помощью которых срок демонтажа футеровки сокращен и увеличена эксплуатация искрогасителя.

Футеровка демонтирована бутобоем (специальная поворотная платформа со стрелой и рукоятью в виде гидромолота). В результате удалось сократить время работ с 10 до 8 дней. Также искрогаситель и аспирационный газоход перенесли под крышу цеха, чтобы металл меньше подвергался коррозии и мог служить дольше.

В капремонте печи участвовали сотрудники медеплавильного цеха, цеха централизованного ремонта, цеха благоустройства, управления по содержанию основных фондов, проектных работ и автоматизации.

Медеплавильный цех АО «Уралэлектромедь» специализируется на переработке сырья, в котором содержится медь. Оно поступает в цех в виде черновой меди и отходов. Основной продукт — это медные аноды, представляющие собой полуфабрикаты, отправляемые в цех электролиза меди.

#Экономика#УГМК#Верхняя Пышма#Капитальный ремонт
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