Плавильный комплекс после капитального ремонта запущен в Верхней Пышме

Футеровка демонтирована бутобоем (специальная поворотная платформа со стрелой и рукоятью в виде гидромолота). В результате удалось сократить время работ с 10 до 8 дней. Также искрогаситель и аспирационный газоход перенесли под крышу цеха, чтобы металл меньше подвергался коррозии и мог служить дольше.