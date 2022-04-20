tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 апреля 2022,, 15:31

Published 20 апреля 2022,, 15:31

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Врач назвала ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича

20 апреля 2022, 15:31
Диетолог, врач по спортивной медицине Ирина Писарева рассказала об основных ингредиентах пасхального кулича, безопасных для людей с сахарным диабетом. Так, по ее мнению, самыми главными безвредными ингредиентами считаются цельнозерновая мука и заменители сахара.

Вместо обычной пшеничной муки высшего сорта специалист рекомендует использовать муку грубого помола, лучше кукурузную или льняную. А в качестве подсластителя использовать эритрит или стевию. Эти ингредиенты, по мнению эксперта, не нанесут вреда диабетикам и помогут свести к минимуму риск развития осложнений, пишет News.ru,

Ирина Писарева подчеркнула, что эритрит и стевия – это натуральные сахарозаменители, гликемический индекс которых приближается к нулю, то есть они не увеличивают сахар в крови. Более того, эритрит можно использовать вместо сахара также в выпечке. Так как он выдерживает термообработку и не выделяет при этом вредных веществ.

За основу праздничной выпечки можно взять муку грубого помола, льняную или кукурузную. Несмотря на то, что кулич получится не таким воздушным, и тесто будет плотнее, чем обычно, однако он будет безвредным и не приведет к скачку глюкозы в крови.

«Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука, — заметила специалист.

О том, что следует избегать классического рецепта пасхального кулича ранее сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, поскольку он не является 100% полезным продуктом. При этом медик обратила внимание, что хозяйкам не рекомендуется использовать маргарин в выпечке. Также при выборе кулича в магазине следует читать состав и не покупать куличи, в составе которых входят пальмовое масло и комбинированные жиры.

Также Елена Соломатина отметила, что людям, страдающим диабетом, следует вовсе отказаться от пасхальной выпечки, а россиянам с лишним весом рекомендовано ограничиться одним кусочком.

#Общество
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30