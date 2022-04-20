Врач назвала ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича

Ирина Писарева подчеркнула, что эритрит и стевия – это натуральные сахарозаменители, гликемический индекс которых приближается к нулю, то есть они не увеличивают сахар в крови. Более того, эритрит можно использовать вместо сахара также в выпечке. Так как он выдерживает термообработку и не выделяет при этом вредных веществ.