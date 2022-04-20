Врач назвала ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича

Posted 20 апреля 2022,, 15:31
Published 20 апреля 2022,, 15:31
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Вместо обычной пшеничной муки высшего сорта специалист рекомендует использовать муку грубого помола, лучше кукурузную или льняную. А в качестве подсластителя использовать эритрит или стевию. Эти ингредиенты, по мнению эксперта, не нанесут вреда диабетикам и помогут свести к минимуму риск развития осложнений, пишет News.ru,
Ирина Писарева подчеркнула, что эритрит и стевия – это натуральные сахарозаменители, гликемический индекс которых приближается к нулю, то есть они не увеличивают сахар в крови. Более того, эритрит можно использовать вместо сахара также в выпечке. Так как он выдерживает термообработку и не выделяет при этом вредных веществ.
За основу праздничной выпечки можно взять муку грубого помола, льняную или кукурузную. Несмотря на то, что кулич получится не таким воздушным, и тесто будет плотнее, чем обычно, однако он будет безвредным и не приведет к скачку глюкозы в крови.
«Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука, — заметила специалист.
О том, что следует избегать классического рецепта пасхального кулича ранее сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, поскольку он не является 100% полезным продуктом. При этом медик обратила внимание, что хозяйкам не рекомендуется использовать маргарин в выпечке. Также при выборе кулича в магазине следует читать состав и не покупать куличи, в составе которых входят пальмовое масло и комбинированные жиры.
Также Елена Соломатина отметила, что людям, страдающим диабетом, следует вовсе отказаться от пасхальной выпечки, а россиянам с лишним весом рекомендовано ограничиться одним кусочком.