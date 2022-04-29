В Свердловскую область мечтает переехать 1% россиян

Жители Пермского края чаще других соглашаются на переезд на Средний Урал. Таких в регионе 5%. По 3% населения Воронежской и Ленинградской областей тоже рассматривают подобную возможность. В Новосибирской и Челябинской областях по 2% жителей не против переехать в Свердловскую область. О том же думает по 1% населения Москвы и Кубани.