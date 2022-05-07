Жители ДНР и ЛНР получат номер с кодом российской системы нумерации +7

С 7 мая все исходящие вызовы и СМС абонентов операторов связи Донбасса с кодами нумерации +38071 и +38072 будут отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно. Отмечается, что на данном этапе замена SIM-карты не нужна. При этом стоимость звонков в РФ будет рассчитываться по внутренним российским тарифам. Об изменении номера телефона гражданам сообщат через СМС операторы связи. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр.