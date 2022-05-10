Нижний Тагил отпраздновал 9 мая, а Свердловскую область накрыл смог от лесных пожаров

А вот плотина Иван-озера продолжает разрушаться, вследствие чего водоем мелеет. Только за год уровень воды снизился почти на пять метров. Тревогу бьют как садоводы, так и экологи. Если так пойдет дальше, то местные дачники (а некоторые круглогодично проживают в СНТ) могут остаться практически без воды, а жители Вагонки — без любимого места отдыха. Поэтому в соцсетях создали группу по спасению водохранилища, а от властей требуют 20,5 млн рублей.