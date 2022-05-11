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Posted 11 мая 2022,, 16:25

Published 11 мая 2022,, 16:25

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Советский футболист Александр Мирзоян призывает изолировать футбол от политики

11 мая 2022, 16:25
Звезда советского спорта, бывший защитник футбольного клуба «Спартак» Александр Мирзоян дал комментарий NEWS.ru относительно решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов и сборных от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

Как сообщает NEWS.ru, экс-игрок «Спартака» считает такой шаг УЕФА несправедливым. Собеседник NEWS.ru надеется, что данное недоразумение в ближайшее время будет устранено.

По словам Мирзояна, изолировать футбол — неправильное решение, это футбол, наоборот, должен отстраниться от участия в политике. При этом российские команды не были замечены в нарушениях устава УЕФА. Но опасения насчет этого решения оправдались. Спортсмен отмечает, что Россию уже давно пытаются отстранить от спорта, включая и случаи, когда российским участникам Олимпийских игр пришлось выступать без флага и гимна РФ. «Значит, такая сегодня ситуация в мире сложилась. Нас хотят изолировать от всего», — делает вывод советский футболист. Он выразил надежду, что такое бедственное для российского спорта положение продлится недолго и это недоразумение все же решат исправить. Мирзоян также напомнил, что, когда США бомбили Югославию и Ирак, американские спортсмены продолжали участвовать в международных соревнованиях и их никто не планировал отстранять. Он выразил мнение, что правильно будет отделять большой спорт от положительных и отрицательных событий, происходящих на мировой политической арене.

Эксперт призывает спортсменов, отстраненных от международных соревнований, не опускать руки в сложившейся ситуации и продолжать тренироваться, чтобы к моменту возвращения в большой спорт стать сильнее, чем сейчас. Кроме того, он считает важным отстаивание прав российских команд в международных судебных инстанциях.

Мирзоян считает, что даже сейчас, после всех негативных событий, футболисты должны себя проявлять, показывать высокую мотивацию. Он отметил, что сейчас надо активно работать и функционерам, так как у них есть большое поле для деятельности, они способны реформировать чемпионат, сделав его более привлекательным, более плотным. Даже самая серьезная дисквалификация не сможет продолжаться вечно, а когда она закончится, российские футболисты должны находиться в более достойной форме, чем на данный момент. Также спортсмен считает необходимым продолжать проводить матчи сборной РФ на самом высоком уровне — даже несмотря на то, что они будут товарищескими.

2 мая стало известно, что УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от международных соревнований на предстоящий сезон 2022 — 2023. Из-за принятого решения российские клубы не смогут побороться за победу в еврокубках, а сборная РФ — принять участие в Лиге наций.

В первой половине марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров. Глава организации Александер Чеферин заявил, что сожалеет о таком решении и признался, что ему тяжело применять санкции к России.

#Спорт
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