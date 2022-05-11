Советский футболист Александр Мирзоян призывает изолировать футбол от политики

По словам Мирзояна, изолировать футбол — неправильное решение, это футбол, наоборот, должен отстраниться от участия в политике. При этом российские команды не были замечены в нарушениях устава УЕФА. Но опасения насчет этого решения оправдались. Спортсмен отмечает, что Россию уже давно пытаются отстранить от спорта, включая и случаи, когда российским участникам Олимпийских игр пришлось выступать без флага и гимна РФ. «Значит, такая сегодня ситуация в мире сложилась. Нас хотят изолировать от всего», — делает вывод советский футболист. Он выразил надежду, что такое бедственное для российского спорта положение продлится недолго и это недоразумение все же решат исправить. Мирзоян также напомнил, что, когда США бомбили Югославию и Ирак, американские спортсмены продолжали участвовать в международных соревнованиях и их никто не планировал отстранять. Он выразил мнение, что правильно будет отделять большой спорт от положительных и отрицательных событий, происходящих на мировой политической арене.