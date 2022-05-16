tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2022,, 19:17

Published 16 мая 2022,, 19:17

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Национальный автомобильный союз: идея Собянина выпускать «Москвичи» - утопия

16 мая 2022, 19:17
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал утопией идею московского мэра Сергея Собянина снова начать выпускать легковые машины модели «Москвич».

Специалист считает невозможным возобновление производства таких авто. Об этом пишет NEWS.ru.

«Москвичи» просто «не отвечают никаким нормам безопасности и экологии и нарушают все требования к колесным транспортным средствам Таможенного союза».

Эксперт не понимает как можно наладить полный цикл сборки «Москвичей». Тут же начнется проблема с дефицитом запчастей. У отечественных автопроизводителей большие проблемы даже с «Ладой» — отсутствуют машинокомплекты на «Гранту». «Москвичи» вообще пропали более 15 лет назад.

Хайцеэр считает, что Москва может попытаться по-тихому начать взаимодействовать с Китаем или с Renault. Однако попасть в прошлое не получится.

«Ни один российский автомобиль не был хорошим, каждый выпускался недоделанным, это все были постоянно ломавшиеся конструкторы», — жалуется вице-президент Национального автомобильного союза.

Эксперт пояснил, что «Москвичи» и «в 1990-е не комплектовались толком, выходили с завода недоделанные — без рулей и сидений. И ценились «Москвичи» именно с жигулевским двигателем, а не с «родным».

В СССР «Москвич» никогда не создавался. За основу брали Renault. Делали это негласно через промышленный шпионаж. Выпускать на трассы устаревший транспорт неразумно, подвел итог Ян Хайцеэр.

#Общество
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30