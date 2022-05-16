Национальный автомобильный союз: идея Собянина выпускать «Москвичи» - утопия

Posted 16 мая 2022,, 19:17
Published 16 мая 2022,, 19:17
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
«Москвичи» просто «не отвечают никаким нормам безопасности и экологии и нарушают все требования к колесным транспортным средствам Таможенного союза».
Эксперт не понимает как можно наладить полный цикл сборки «Москвичей». Тут же начнется проблема с дефицитом запчастей. У отечественных автопроизводителей большие проблемы даже с «Ладой» — отсутствуют машинокомплекты на «Гранту». «Москвичи» вообще пропали более 15 лет назад.
Хайцеэр считает, что Москва может попытаться по-тихому начать взаимодействовать с Китаем или с Renault. Однако попасть в прошлое не получится.
«Ни один российский автомобиль не был хорошим, каждый выпускался недоделанным, это все были постоянно ломавшиеся конструкторы», — жалуется вице-президент Национального автомобильного союза.
Эксперт пояснил, что «Москвичи» и «в 1990-е не комплектовались толком, выходили с завода недоделанные — без рулей и сидений. И ценились «Москвичи» именно с жигулевским двигателем, а не с «родным».
В СССР «Москвич» никогда не создавался. За основу брали Renault. Делали это негласно через промышленный шпионаж. Выпускать на трассы устаревший транспорт неразумно, подвел итог Ян Хайцеэр.