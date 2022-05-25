Финансист обозначил дату возможного объявления России технического дефолта

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов объявило об отказе продлевать лицензию, которая дает возможность России платить по внешнему долгу в условиях санкционных ограничений, и срок действия которой истекает 25 мая. Карпунин пояснил, что после того, как объявлен технический дефолт, стране-должнику даются тридцать дней льготного срока, по истечении которого дефолт становится настоящим, пишет NEWS.ru.