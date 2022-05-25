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Posted 25 мая 2022,, 20:16

Published 25 мая 2022,, 20:16

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Финансист обозначил дату возможного объявления России технического дефолта

25 мая 2022, 20:16
Страны Запада могут объявить Российской Федерации технический дефолт, если 23 июня кредиторы не получат платеж по евробондам на сумму 235 млн долларов. Об этом рассказал начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов объявило об отказе продлевать лицензию, которая дает возможность России платить по внешнему долгу в условиях санкционных ограничений, и срок действия которой истекает 25 мая. Карпунин пояснил, что после того, как объявлен технический дефолт, стране-должнику даются тридцать дней льготного срока, по истечении которого дефолт становится настоящим, пишет NEWS.ru.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не планирует объявлять дефолт по государственному долгу, так как в случае чего сможет расплатиться национальной российской валютой - рублями.

#Общество
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