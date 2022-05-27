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Posted 27 мая 2022,, 12:44

Published 27 мая 2022,, 12:44

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Екатеринбурге около половины иностранных компаний приостановили работу

27 мая 2022, 12:44
В Екатеринбурге приостановили работу 40 иностранных компаний из 91-й организации.

Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ТАСС, глава городского департамента экономики Алексей Прядеин заявил, что ни одна из компаний не сообщила о завершении работы и никто из сотрудников не обратился в центр занятости.

По его словам, 42 компании изменили структуру занятости персонала, два десятка организаций перевели на простой больше 1,3 тысячи работников. Восемь компаний ввели неполную рабочую неделю для 808 сотрудников. При этом еще четыре компании с 16 работниками ликвидируются.

Еще 10 компаний сократили 119 человек. Всего в Екатеринбурге безработными числятся 4 068 человек.

#Общество
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