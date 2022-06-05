Тагильчанка застряла в мусоропроводе, а Росстат опубликовал данные по травмам

Росстат поделился информацией по травматизму на предприятиях Свердловской области за 2021 год. Так 43 жителя региона скончались от полученных увечий, при этом некоторые из них находились в состоянии опьянения при выполнении работ. Пострадало чуть больше тысячи свердловчан, среди них есть несовершеннолетние и мигранты. А 91% предприятий в регионе и вовсе не испытывает проблем с техникой безопасности.