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Posted 5 июня 2022, 15:24

Published 5 июня 2022, 15:24

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Тагильчанка застряла в мусоропроводе, а Росстат опубликовал данные по травмам

5 июня 2022, 15:24
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Мэр Тагила Владислав Пинаев напомнил, где выгуливать собак, в городе хотят изменить правила застройки, а тагильчанин решает свести счёты с жизнью субботним утром — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за выходные, 4 и 5 июня.

Росстат поделился информацией по травматизму на предприятиях Свердловской области за 2021 год. Так 43 жителя региона скончались от полученных увечий, при этом некоторые из них находились в состоянии опьянения при выполнении работ. Пострадало чуть больше тысячи свердловчан, среди них есть несовершеннолетние и мигранты. А 91% предприятий в регионе и вовсе не испытывает проблем с техникой безопасности.

43 человека скончались за год на производствах Свердловской области
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев напомнил жителям города, что своих четвероногих питомцев им стоит выгуливать в специально отведенных для этого местах. Для прогулок с собаками не подходят дворы, детские площадки школьные стадионы и парки отдыха.

В районе Рудоуправления мужчина выпал из окна многоэтажки. Как рассказали редакции в СУ СК России по Ленинскому району Нижнего Тагила, тагильчанин решил свести счёты с жизнью субботним утром. Именно к такой версии склоняется следствие, однако, окончательно причину смерти назовут только после проведения всех необходимых процедур.

Администрация приглашает тагильчан принять участие в согласовании проекта изменений правил застройки в муниципалитете. Также две территории могут поменять свое предназначение. О том, какие именно правила застройки и расстояния до строений предлагают изменить, читайте в нашем материале.

Изменить правила застройки в Нижнем Тагиле предлагается летом 2022 года
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А вот жительница одного из домов на Вагонке выкинула мусор весьма оригинальным способом…вместе с собой. Дама случайно бросила вместе с пакетом с отходами в мусоропроводе свой телефон. Ну и решила сразу смартфон оттуда достать. Итогом стали торчащие из проёма мусоропроводе ноги тагильчанка, а сама она застряла внутри. На помощь пришли спасатели.

В Екатеринбурге жители одного из районов не могут договориться в владелицей агрессивной собаки. Животное кидается на прохожих и других питомцев, а хозяйка в ответ на замечания хамит. Кому больше в этой ситуации нужен намордник, читайте ниже.

Что общего между Тагилом и Луганском? Да очень много, особенно, учитывая родственные связи муниципалитетов. Теперь и в сфере образования. Как дальше будут взаимодействовать города-побратимы, читайте в нашем материале.

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